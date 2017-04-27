На Донбассе с весны 2014 года погибли около 1,5 тысячи российских военных – союз солдатских матерей РФ

На Донбассе с весны 2014 года погибли не менее 1,5 тыс. российских военнослужащих. Об этом председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова сообщила в эфире телеканала "112 Украина".

Отвечая на вопрос относительно данных о количестве погибших на Донбассе россиян, она отметила, что "никаких данных конкретных у нас нет, у нас есть только общая оценка".

"Потому что в отличие от предыдущих войн, с участниками которых мы имели дело... тут люди практически не обращаются: ни с раненными своими, ни с погибшими. Это оказалась очень закрытая война, мы можем только предполагать на основании тех косвенных данных или тех единиц, которые к нам обращаются со своими проблемами, что на самом деле происходит", - констатировала Мельникова.

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В то же время отметила она, что "существуют теоретические соотношения между потерями воюющих сторон".

"Поэтому наша оценка, так же, как мы давали оценку по погибшим и раненным по первой и второй войнам в Чечне, - мы считаем, что потери российские - эти так называемые "добровольцы", а на самом деле, это военнослужащие, солдаты, офицеры российские, - потери составляют не меньше 1,5 тысяч человек, если мы будем считать весь этот период войны, начиная с весны 2014 года", - сказала глава Союза комитетов солдатских матерей России.

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ЛДНР" вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в отдельных районах Луганской и Донецкой областей идут боевые действия.