Порошенко и Меркель осудили нападения на наблюдателей миссии ОБСЕ
Также они подчеркнули на необходимости продолжения работы в «нормандском формате».
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель осудили нападения на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и заявили о необходимости продолжения работы в «нормандском формате».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух государств.
Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей.
Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом «парадов» на оккупированных территориях 9 мая.
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Также Порошенко и Меркель осудили нападения на представителей миссии ОБСЕ и системные препятствования в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля.
Кроме того, собеседники подчеркнули необходимость освобождения заложников.
Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая.
Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в «нормандском формате», в частности с участием новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона.
Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне.
Кроме того, собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне.
«Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом», - отмечается в сообщении.