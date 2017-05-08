Порошенко и Меркель осудили нападения на наблюдателей миссии ОБСЕ

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель осудили нападения на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и заявили о необходимости продолжения работы в «нормандском формате».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров двух государств.

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения компонента безопасности Минских договоренностей.

Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом «парадов» на оккупированных территориях 9 мая.

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Также Порошенко и Меркель осудили нападения на представителей миссии ОБСЕ и системные препятствования в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля.

Кроме того, собеседники подчеркнули необходимость освобождения заложников.

Федеральный канцлер проинформировала президента Украины об итогах своих переговоров в России 2 мая.

Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в «нормандском формате», в частности с участием новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона.

Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне.

Кроме того, собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне.

«Ангела Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом», - отмечается в сообщении.