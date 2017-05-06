Парасюк заявил, что в дом его родителей без разрешения приехали "журналисты сепаратистского канала Ахметова"

Народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил в субботу, 6 мая, что в дом его родителей без разрешения приехали журналисты телеканала "Украина", который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что без моего ведома и какого-либо разрешения домой к моим родителям приехали "журналисты" сепаратистского канала ТРК "Украина", который принадлежит олигарху Ахметову. Я никогда не препятствовал журналистам иметь доступ к своей личной жизни. У меня дома десятки раз были разного рода массмедиа. Но таких как ТРК "Украина" я презираю. Этот пророссийский канал занимается вражеской пропагандой и из-за таких как они в нашей стране война. Сейчас они снимают против меня заказной фильм из-за блокады и за то, что я поднял вопрос транслирования в их эфире сериалов российского производства, которые восхваляют армию страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Нардеп добавил, что требовал и будет требовать, чтобы такие каналы как ТРК "Украина" и "Интер" были запрещены.