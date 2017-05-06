Еврокомиссия ожидает от Киева отмены е-декларирования для общественных организаций

Европейская комиссия рассчитывает, что украинская власть продолжит активную борьбу с коррупцией, однако отменит одно из положений соответствующего законодательства, которое обязывает представителей общественных организаций и их подрядчиков декларировать собственные доходы.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает Deutsche Welle. Отмечается, что Брюссель уже поднимал в контактах с Киевом этот вопрос и продолжает это делать.

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В частности, Еврокомиссия призвала "немедленно" пересмотреть законодательную норму о декларировании доходов представителями неправительственных организаций.

"От любой меры, которая станет помехой существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", - сообщили в пресс-службе ЕК.

В Еврокомиссии подчеркнули, что именно общественные организации имели первостепенное значение в борьбе с коррупцией в Украине, тогда как е-декларации для них стали "шагом назад".

Также в пятницу, 5 мая, было обнародовано письмо от 4 мая за подписью 20 евродепутатов из неформальной группы "Друзья Украины", в котором говорится, в частности, об этих поправках к закону о е-декларировании.

Евродепутаты выразили свою обеспокоенность тем, что теперь закон, который должен был служить общественному контролю над политиками и чиновниками, может стать средством давления на представителей неправительственных организаций.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций, однако обязывает к этому представителей общественных объединений.

27 марта президент Украины подписал этот закон. В тот же день глава государства провел встречу с общественными активистами по поводу нового закона о е-декларировании, на которой стороны договорились создать рабочую группу для наработки изменений в него.