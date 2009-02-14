Близка ли к расколу Партия регионов?

Украинские политологи расходятся в прогнозах относительно раскола в Партии регионов и его значения для политического будущего этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, директор аналитического центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ считает, что в Партии регионов уже весной произойдет раскол на две группы.

По его предположению, одна из этих групп, в которую войдут основатели партии - так называемые "старые регионалы” (Ринат АХМЕТОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ и другие), будет ориентироваться и связывать свое политическое будущее с лидером партии Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Другая группа, из "новых регионалов", которые пришли в партию после 2006 года, во главе с Юрием БОЙКО и Сергеем ЛЁВОЧКИНЫМ, попробуют создать собственный политический проект, считает эксперт.

Подтверждением своему мнению И.ЖДАНОВ считает публичное проявление существующих внутри партии противоречий, которые до последнего времени старательно скрывались и не демонстрировались широкой общественности. “Раньше этим страдала только “Наша Украина”, а теперь эту болезнь подхватила Партия регионов”, - отметил он.

Со своей стороны, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА выразил сомнение по поводу возможного раскола Партии регионов, поскольку считает, что Ю.БОЙКО и С.ЛЁВОЧКИН не имеют значительной поддержки ни среди членов фракции Партии регионов, ни среди избирателей. "Самый простой вариант – это проведение съезда и исключение их из рядов партии... Чем скорее они (Партия регионов - УНИАН) это сделают, тем лучше они войдут в президентскую кампанию", - считает В.БАЛА.

Как известно, внутри Партии регионов возникла конфликтная ситуация. Член этой партии С.ЛЁВОЧКИН недавно заявил, что некоторые его однопартийцы пытаются “сдать” партию Блоку Юлии Тимошенко. В свою очередь, С.ЛЁВОЧКИНА и Ю.БОЙКО предупредили об исключении из партии.