Ровенский губернатор просит Ляпину не бояться его прихода в ВР

Председатель Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК заявляет, что никогда не был членом партии «Единый Центр», а является членом «Народного Союза Наша Украина» и входит в политсовет этой партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении губернатора, распространенном его пресс-службой.

В.МАТЧУК опроверг недавнее заявление народного депутата Ксении ЛЯПИНОЙ (член «Нашей Украины») в некоторых СМИ о том, что парламентская фракция “Наша Украина - Народная самооборона” боится прихода в Верховную Раду члена партии «Единый Центр», председателя Ровенской ОГА В.МАТЧУКА в связи с тем, что другой член этой фракции Роман ЗВАРИЧ может занять должность министра юстиции.

По словам В.МАТЧУКА, он давно является однопартийцем К.ЛЯПИНОЙ и членом политсовета “Народного Союза Наша Украина”. На подобные “ляпы” ровенский губернатор в общем не обращает внимания, но замечает: “Просто странно, что К.ЛЯПИНА допустила такую ошибку, хорошо зная, что я не только являюсь членом политсовета НСНУ”.

Он добавил, что с уважением относится к «Единому Центру», но как председатель областной госадминистрации хорошо осознает, что в действительности делается в экономике, поэтому периодически позволяет себе «озвучивать собственные мнения и критиковать определенные процессы», но всегда делает это «с позиции практика, хозяйственника и, бесспорно, члена именно партии “Народный Союз Наша Украина”.

Как известно, комментируя СМИ ситуацию о возможном назначении Р.ЗВАРИЧА на должность министра юстиции, К.ЛЯПИНА заявила: “Наша славная фракция (речь идет о НУ-НС) страшно боится прихода следующего по списку депутата – председателя Ровенской облгосадминистрации В.МАТЧУКА, который является членом «Единого Центра”.