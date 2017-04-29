ЕС продлит санкции против России, если Ле Пен не победит на выборах – Reuters

Европейский союз будет стремиться продлить экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце июля.

Об этом агентству Reuters рассказали дипломаты и чиновники ЕС, передает ТСН.

Евросоюз опасался улучшения отношений президента США Дональда Трампа с Москвой, но этого не произошло. Впрочем, есть риск победы ультраправой Марин Ле Пен на выборах президента Франции 7 мая. В этом случае продлить санкции будет гораздо сложнее.

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Среди сильнейших сторонников продления антироссийских санкций - Швеция, страны Балтии и Польша, но их позиции были ослаблены после решения Великобритании покинуть ЕС.

Менее убеждены в целесообразности санкций - Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Испания и Болгария, которые утверждают, что три года санкций не смогли повлиять на Москву, и они хотели бы восстановить деловые связи с Россией.

"Нам не нравятся санкции", - сказал Reuters брюссельский дипломат из одной из этих стран.

"Это огромная потеря для нашего бизнеса. Но мы будем с большинством", - добавил дипломат, признав, что, скорее всего, санкции будут продлены.

Это решение требует единодушной поддержки всех стран-членов ЕС. Но Ле Пен выступает против антироссийских санкций и хочет их отмены. Если она победит на президентских выборах, Франция может заблокировать это решение.

Европейский Союз ввел санкции против России после того, как Москва аннексировала украинский Крым в 2014 году, а затем ввел новые – за поддержку Кремлем боевиков на востоке Украины.