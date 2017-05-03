Порошенко подписал закон, позволяющий присваивать Героя Украины иностранцам

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, предоставляющий возможность присвоить звание Герой Украины иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Соответствующий закон «О внесении изменения в раздел V «Заключительные положения» закона Украины «О государственные награды Украины» был принят Верховной Радой 13 апреля 2017 года.

Документ устанавливает, что звание Героя Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом героев Небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года – февраль 2014 года).

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Глава государства инициировал внесение соответствующих изменений к действующему законодательству по результатам встречи с семьями героев Небесной сотни, которая состоялась 20 февраля этого года. Орденами героев Небесной сотни награждены трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани, которые погибли во время Революции Достоинства.