Порошенко сменил начальников СБУ в шести областях

Президент Украины Петр Порошенко осуществил кадровые изменения в руководстве управлений Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Одесской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Черниговской областях.

Об этом говорится в указах №123/2017 и №124/2017 от 3 мая, обнародованных на сайте главы государства.

В частности, президент уволил с должности начальника Управления СБУ во Львовской области Виктора Андрейчука и назначил на эту должность Александра Ткачука.

Также Порошенко уволил с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области Степана Грещука и назначил на эту должность Сергея Семочка.

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Порошенко уволил Эдуарда Крицина с должности начальника Управления СБУ в Харьковской области и назначил на эту должность Андрея Носача.

Также президент уволил Владимира Пахнюка с должности начальника Управления СБУ в Житомирской области и назначил на эту должность Виктора Панасюка.

Кроме того, глава государства освободил Игоря Шкурата с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области и назначил на эту должность Владимира Пахнюка, который ранее возглавлял Управление СБУ на Житомирщине.

Кроме того, указом президента с должности начальника Управления СБУ в Черниговской области был уволен Александр Довженко и назначен на должность начальника Управления СБУ в Одесской области вместо Сергея Батракова.

Пока остается без начальника управления СБУ в Черниговской области.