Порошенко назначил новым начальником СБУ Харьковщины полковника, который является участником АТО

Президент Петр Порошенко назначил нового начальника СБУ в Харьковской области. Об этом говорится в указе главы государства.

Отмечается, что новым руководителем Управления СБУ в регионе стал Носач Андрей Владимирович.

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Местные СМИ сообщают, что Носачу 38 лет, и он работал в СБУ в Запорожской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Также полковник Носач является участником АТО.