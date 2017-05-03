Порошенко назначил новым начальником СБУ Харьковщины полковника, который является участником АТО
10:44, 03 мая 2017Политика
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Новоназначенный главный СБУшник региона имеет опыт работы в Управлениях службы в трех областях.
Новоназначенный начальник СБУ в регионе является участником АТО / mediaport.ua
Президент Петр Порошенко назначил нового начальника СБУ в Харьковской области. Об этом говорится в указе главы государства.
Отмечается, что новым руководителем Управления СБУ в регионе стал Носач Андрей Владимирович.
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Местные СМИ сообщают, что Носачу 38 лет, и он работал в СБУ в Запорожской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.
Также полковник Носач является участником АТО.
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