Гройсман посетит Израиль с официальным визитом 14 мая - СМИ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибудет в Иерусалим 14 мая для встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом порталу IzRus сообщили источники в МИД Израиля.

Встреча эта должна стать окончанием кризиса, начавшегося полгода назад из-за антиизраильского голосования Украины в ООН.

Гройсман пробудет в Израиле до 16 мая и встретится с различными политическими деятелями.

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«О грядущей встрече Гройсман договорился с Нетаньяху еще 13 марта — он позвонил израильскому премьеру, попросив назначить дату визита. В ходе беседы Гройсман и Нетаньяху договорились к концу 2017 года завершить переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, визит Гройсмана, намеченный 27-28 декабря прошлого года, был отменен в связи с тем, что Украина поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Израильские власти подвергли резкой критике это голосование украинского представителя в СБ ООН.

Как сообщал УНИАН, Украина рассматривает Израиль как перспективного торгового и инвестиционного партнера в таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ІТ, туризм и других. По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Государство Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).