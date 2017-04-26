Французская весна для Путина может оказаться болезненной: запущена процедура лишения Ле Пен иммунитета

Европарламент официально начал процедуру снятия парламентского иммунитета с кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

Как правило, процедура по снятию неприкосновенности с депутата Европарламента может продолжаться в течение нескольких месяцев. Это требует рассмотрения в комитете, а затем на пленарном заседании.

Напомним, французские следователи, которые расследуют дело нецелевого использования средств ЕС кандидатом в президенты страны от ультраправых Марин Ле Пен, направили запрос с просьбой снять с нее депутатскую неприкосновенность, а также с еще одного представителя "Национального фронта" в Европейском парламенте - Мари-Кристин Бутонне.

Ранее сообщалось, что депутаты Европейского парламента могут вызвать лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен по поводу отмены ее иммунитета до второго тура выборов президента Франции, в которых она принимает участие.

Как известно, Ле Пен обвиняют в растрате финансовых средств Европейского парламента.