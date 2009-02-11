Глава ФГИУ ничего не знает про приказ о продаже Укртелекома?

Никаких решений относительно приватизации «Укртелекома» ни Кабинет министров Украины, ни Фонд госимущества Украины (ФГИУ) в последнее время не принималось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Относительно стартовой цены ПАРФЕНЕНКО сказал, что «в СМИ фигурируют разные цифры, пока что никаких расчетов в ФГИУ нет. Те цифры, которые фигурируют в СМИ, касаются прошлого года, и на сегодня они утратили свою силу».

Как сообщал УНИАН, 4 февраля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”. Он отметил, что продажа этого объекта сегодня реальна и возможна, и стартовая цена предприятия может составить 25 млрд. грн.

9 февраля и. о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, выступая вечером в эфире «5 канала», сообщил, что, по предварительной оценке Фонда госимущества, стоимость планируемого к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. грн.

«Предварительная оценка ФГИУ составляла 7,5 миллиардов и на комиссии (приватизационной – УНИАН), если дойдет до рассмотрения на комиссии, мы будем устанавливать реальную цену», - сказал он. По информации и.о. председателя Фонда, номинальная стоимость 67,79% акций "Укртелекома» составляет 3,5 млрд. грн.

Д.ПАРФЕНЕНКО также добавил, что фигурирующая в СМИ оценочная цена данного пакета в размере «25 миллиардов, 35 и так далее на сегодня пока что не соответствует действительности, поскольку никакие решения относительно приватизации "Укртелекома" не принимались, и цена не рассчитывалась".

Кроме того, как сообщает официальное издание ФГИУ «Ведомости приватизации», Фонд госимущества Украины планирует в марте этого года выставить на приватизационный конкурс с элементами аукциона 67,79% акций ОАО «Укртелеком». Об этом говорится в соответствующем приказе Фонда госимущества №101 от 2 февраля этого года.