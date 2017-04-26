Россия использует Аграмунта для дискредитации ПАСЕ – МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Россия фактически использует президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта для дискредитации этой международной организации и продвижения своих политических интересов в рамках Совета Европы.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, парламентская дипломатия в рамках ПАСЕ действует очень эффективно.

«Принято более 10 решений, которые осуждают агрессию России, все убийства, пытки, незаконные похищения в оккупированном Крыму, все незаконные действия на Донбассе. То есть, это ряд решений, которые создают огромный политический негатив на Россию, это очень важно», - заявила она.

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«То, что происходит сегодня, если мы говорим об Аграмунте, то конечно каждый руководитель организации должен соответствовать принципам и ценностям этой организации. И то, что делает наша делегация в Совете Европы, чрезвычайно важно, потому что нам не нужен руководитель той или иной организации, которого фактически использует Россия для дискредитации этого органа для того, чтобы продвинуть свои политические интересы в рамках Совета Европы», - добавила Беца.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года за аннексию Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи за его поездку с российской делегацией в Сирии.

Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

Член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщала, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса по результатам этих слушаний.

Сегодня, 26 апреля, ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.

«Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ», - отметил депутат.