СНБО не собирался пересматривать контракты с Газпромом

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины не обсуждался вопрос пересмотра контрактов между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА сегодня на брифинге.

Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что на заседании совета речь шла о том, как смягчить их негативное влияние на экономическую ситуацию в стране.

Также она опровергла заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что на заседании СНБО обсуждался вопрос возвращения компании “РосУкрЭнерго” 11 млрд. кубометров газа.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, возможно, заявления Ю.ТИМОШЕНКО связаны с тем, что она понимает, что любой суд может «аннексировать» договоренности между «Газпромом» и «Нафтогазом» относительно этих 11 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО не исключила возможности денонсации украинско-российских контрактов о поставках и транзите газа.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Совет национальной безопасности и обороны заставляет правительство вернуть компании “РосУкрЭнерго” 11 млрд. кубометров газа.

«Эти 11 млрд. кубических метров газа, которые принадлежат Украине, НАК «Нафтогаз Украины», который Украина честно купила у «Газпрома» и заплатила деньги в полном объеме, нас заставляют вернуть и тем самым повысить (цену) газ для населения и для промышленных потребителей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 19 января газовому контракту с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.