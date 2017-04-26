Сегодня послы стран ЕС решат судьбу безвиза для Украины

Сегодня, 26 апреля, Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) рассмотрит вопрос предоставления Украине безвизового режима.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос стоит в повестке дня заседания, которое начнется в 10 часов в Брюсселе. Повестка дня достаточно большая, поэтому не известно, когда именно может быть принято решение.

Так, Комитет должен принять решение относительно проекта законодательного акта Европейского парламента и Совета ЕС о внесении поправок в список третьих стран, граждане которых, чтобы пересечь границу, должны получить визу, и тех, от которых это не требуется (Украина).

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«Правила (ЕР) N 539/2001 внести следующие изменения: а) в приложении I, часть I (государства) ссылка на Украину удалено. (б) в приложении II, часть I (государства) следующая ссылка вставляется «Украина», - говорится в проекте документа.

В случае положительного решения на уровне постоянных представителей стран ЕС предложение еще должно быть утверждено Советом ЕС с последующим подписанием в Европейском парламенте президентами ЕП и Совета ЕС.

Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

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Как сообщал УНИАН, Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Резолюцию поддержал 521 депутат, 75 голосовали против и 36 воздержались.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило надежду, что решение о введении безвизового режима для Украины могут передать на утверждение Совету Евросоюза 11 мая, а подписать - до 18 мая.