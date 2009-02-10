О своем выходе из Нашей Украины заявил член политсовета

Народный депутат Украины Павел ЖЕБРИВСКИЙ подал заявление о выходе из партии “Народный Союз Наша Украина».

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь депутата Оксана ГОРБАНЬ, ссылаясь на заявление П.ЖЕБРИВСКОГО.

В своем заявлении о выходе народный депутат отметил, что с 2006 года началось “необратимое свертывание демократических принципов, о чем он неоднократно и настойчиво заявлял на заседаниях политсовета и парламентской фракции”.

П.ЖЕБРИВСКИЙ заявляет, что акцентировал внимание на коллегиальности в принятии важных для партии и страны решений, в частности, смены руководства и руководящих органов партии, избрания ее лидера, президиума и политсовета. Остро критиковал единоличность управления партийной жизнью, которая прямо ограничивает активное участие членов партии в ее развитии и принятии демократических решений, подчеркнул депутат.

«Я всегда придерживался позиции и последовательно подчеркивал самостоятельность деятельности партии НСНУ и ее участия в парламентских выборах 2007 года, предостерегал от блокирования с партиями, чьи электоральные симпатии исчерпали свой ресурс. Я заверял, что последние, использовав момент вхождения своих представителей в парламент, будут играть не по правилам, а будут ставить собственные узкопартийные интересы выше интересов блока «Наша Украина - Народная самооборона», - говорится в заявлении.

По словам П.ЖЕБРИВСКОГО, принять решение о выходе из партии его побудило «и абсолютное отсутствие реакции на критику и предложения, звучавшие со стороны народных депутатов Украины, членов политсовета партии, представителей региональных организаций относительно кризисных явлений, которые стали предвестниками свертывания демократии, нравственности, духовности и толерантности».

«Спорадичность и бессистемность работы и деятельности, чванство и самоуверенность нескольких лиц в руководстве привели партию «мечты» образца 2002-2004 годов к полному развалу, упадку, выхолащиванию и кризису. Стало понятно, что при таких условиях невозможно влиять на политические и экономические процессы как в среде партии, так и в целом в государстве», - отметил П.ЖЕБРИВСКИЙ в своем заявлении.

П.ЖЕБРИВСКИЙ является лидером Житомирской региональной организации и членом политсовета НСНУ.