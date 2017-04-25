В Украину не пустили еще одного российского актера

Российского актера театра и кино Кирилла Сафонова не пустили в Украину. Об этом он сообщил в понедельник в своем Facebook, ожидая вылета обратно в аэропорту Одессы.

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"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра", - написал Сафонов.

На вопрос о причине запрета в комментариях Сафонов признал, что ездил в Крым после начала оккупации.

"У меня там были досъемки пректа, который начался еще "до", - рассказал актер и добавил: - "Чтобы закрыть тему, таможенники вели себя предельно корректно и даже где-то трогательно".

Как известно, 23 апреля в Украину из-за визита в оккупированную Керчь не пустили российскую певицу Лолиту.