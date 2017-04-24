"Беги, Лола, беги!": как соцсети отреагировали на запрет въезда в Украину певице Лолите
Пользователи соцсетей уже окрестили Лолиту "конотопской ведьмой".
Российскую певицу Лолиту Милявскую 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.
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СБУ уже успела потроллить певицу, опубликовав пикантное фото Лолиты и подписав фото: "Нехай щастить". В свою очередь, она прокомментировала эту фотографию, заявив: "Грудь-то не моя!".
April 23, 2017
Пользователи соцсетей тоже отреагировали на запрет Лолите въезжать в Украину:
Лолиту сняли с поезда за открытую пропаганду алкоголя на собственном лице pic.twitter.com/Ic94WDpzPL— РБ головного мозга (@belamova) April 23, 2017
А я не буду боятся,— ДонецкийУЧернигове (@artem8537) April 24, 2017
Что нам нужно расстаться...#Процишин#Лолита#ПізнійНабоков. Процишин Официальный pic.twitter.com/QzhHTOBQsV
доплясалась.. теперь на Родину не пущают!#лолитаpic.twitter.com/32pzNy25pk— Елена (@Krasnova1789) April 23, 2017
#Лолита хочет в Украину pic.twitter.com/eGnnbupjdK— Zhytomyrska Station (@ZdraviaVsem) April 23, 2017
Украинцы не пускают вагон с Лолитой в Украину. pic.twitter.com/6hcHyCxrSs— Борис Абрамыч (@BorisAbramich) April 23, 2017
Интересно, почему Лолита, которая целовала руки Мізуліній за воспитание российской молодежи, позволяет учиться своей дочери в бандеровской Украине???!!!— UKROP Забугорный (@UKRop_za_bugrom) April 23, 2017