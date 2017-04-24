"Беги, Лола, беги!": как соцсети отреагировали на запрет въезда в Украину певице Лолите

15:37, 24 апреля 2017
Курьёзы
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Пользователи соцсетей уже окрестили Лолиту "конотопской ведьмой".

Лолиту сняли с поезда, не пустив в Украину / Скриншот

Российскую певицу Лолиту Милявскую 23 апреля не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. После посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

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СБУ уже успела потроллить певицу, опубликовав пикантное фото Лолиты и подписав фото: "Нехай щастить". В свою очередь, она прокомментировала эту фотографию, заявив: "Грудь-то не моя!".

Пользователи соцсетей тоже отреагировали на запрет Лолите въезжать в Украину:

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Теги: #запрет на въезд#Лолиту сняли с поезда