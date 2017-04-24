Лавров заявил, что Россия будет влиять на боевиков ОРДЛО для выполнения ими минских договоренностей

В МИД РФ заявили, что Кремль будет влиять на боевиков «ДНР/ЛНР», чтобы они выполняли минские договоренности. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров после переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения Минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или, даже так скажем, начнет выполнять свои обязательства», - сказал Лавров.

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Стоит отметить, что Россия отрицает любое участие в войне на Донбассе.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко заявлял, что Россия пытается разорвать любые связи Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения.

"Россия и в дальнейшем предпринимает шаги для того, чтобы разорвать отношения Донбасса с Украиной и уничтожить Минские соглашения", - заявил он, добавив, что "РФ уничтожает Минские договоренности признанием фейковых документов фейковых стран (так называемых "ДНР" и "ЛНР"), конфискацией украинской собственности на оккупированной украинской территории, введением рублевой зоны и делает другие шаги для того, чтобы официально признать эти территории", - добавил Порошенко.