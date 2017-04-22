Суд отложил до утра рассмотрение дела по избранию Мартыненко меры пресечения

Соломенский районный суд Киева отложил до 10.00 сегодняшнего утра рассмотрение дела по избранию меры пресечения бывшему нардепу Николаю Мартыненко, которого обвиняют в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня следователь-судья Александр Бобровник.

Следует отметить, что перед принятием решения судом, сторона обвинения высказала мнение, что ей необходимо детально ознакомиться с заявленными группой народных депутатов и некоторых членов правительства ходатайствам о готовности взятия Мартыненко на личные поруки, а для этого нужно время до утра.

В свою очередь представители защиты Мартыненко высказали возражения против этого, мотивируя это якобы попыткой представителей САП затянуть рассмотрение ходатайства и желанием "проконсультироваться" с вышестоящими лицами.

Одновременно суд заслушав мнения сторон-участниц процесса решил объявить в судебном заседании перерыв.

"Суд откладывает рассмотрение дела на завтра (22 апреля-УНИАН) на утро - 10.00. Но не по ходатайству прокуроров, а через то, что уже поздно", - отметил Бобровник.

Рассмотрение дела по избранию заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергею Переломе меры пресечения состоится в 12:00.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд рассмотрит ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Мартыненко, который подозревается в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

САП требует избрания Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой внесения залога в 300 млн грн.

Мартыненко 20 апреля было вручено уведомление о подозрении.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат», должностных лиц «Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH», а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, было совершено растрату средств ГП «Востгок» в размере 17,28 млн. долл. путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП «Востгок» через австрийскую компанию-посредника Steuermann.

В дальнейшем указанные средства перечислены со счетов компании Steuermann на счета офшорных компаний «Wargrave trading LLP» и «Dallas Fuel SA», после чего руководителями и участниками преступной организации развернута на собственную пользу.