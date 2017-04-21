Глава НАПК считает собственной заслугой проведение двух волн е-декларирования

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак ставит себе в персональную заслугу проведение двух волн декларирования и собственно создание реестра электронных деклараций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании парламентского комитета по противодействию и предотвращению коррупции.

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«Благодаря моей воле и тех людей, которые мне поверили, мы запустили этот реестр, не имея бюджета для этого. И то, что состоялась вторая волна декларирования, это моя личная заслуга. И то, что мы запустили другие направления работы, то также моя заслуга», - сказала Корчак.

Как сообщал УНИАН, введение системы электронного декларирования активов чиновников в Украине было требованием всех основных международных партнеров, среди которых МВФ, Всемирный банк, ЕБРР, ЕС и США.

Первый этап е-декларирование проводился в течение 60 дней - с 1 сентября по 30 октября 2016 года, второй этап - с 1 января 2017 года по 1 апреля.

Во время второй волны декларации должны были вовремя подать более 700 тыс. госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления. Однако в конце марта сервер не работал несколько дней. Чиновники жаловались, что не могли вовремя подать свои декларации.

В свою очередь глава НАПК заявила, что усматривает в действиях должностных лиц Госспецсвязи и ГП «Украинские специальные системы» признаки служебных преступлений, которые дискредитируют идею предотвращения коррупции, электронного декларирования доходов и требуют соответствующего правового реагирования.

Корчак обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность Госспецсвязи и ГП «УСС» на наличие признаков служебных преступлений.

Министр юстиции Павел Петренко обвинил в технических перебоях в работе системы электронного декларирования именно руководство НАПК, назвав это «недостаточной компетенции».