В ПР считают, что правительство будет искать виновных в местной власти

Заявления правительства в адрес киевских властей являются “лишь попыткой переложить ответственность за провалы в работе на органы местной власти”, считает депутат Верховной Рады от Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ.

“Ситуация, которая складывается между правительством и Киевом, – сказал он в комментарии, переданном УНИАН, – является отражением нынешнего противостояния Кабинета Министров и оппонентов правительства”.

Ни один город в Украине, полагает депутат, “неспособен проводить независимую социальную, экономическую политику, политику развития, поскольку все их действия зависят от действий правительства”. В то же время, по мнению В.ЛУКЬЯНОВА, сегодняшние решения правительства способствуют “разрушению экономики, сокращению рабочих мест и снижению жизненного уровня населения Украины”. При таких условиях, считает он, местная власть не может кардинально повлиять на ситуацию.