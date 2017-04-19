Решение о безвизе для Украины могут подписать до 18 мая - МИД

Решение о введении безвизового режима для Украины планируют передать на утверждение Совету Европейского Союза 11 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время заседания правительства первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко.

"26 апреля - это следующая дата, когда, скорее всего, Комитет постоянных представителей ЕС подтвердит результаты этого триалога европейской институции о предоставлении Украине безвизового режима. 11 мая, скорее всего, этот вопрос будет подан на утверждение Совету ЕС. И в ближайшие даты, скорее всего, 11-15, возможно, 18 мая, состоится подписание. Подписывать будет председатель парламента и мальтийское председательство", - проинформировал он.

По словам Пристайко, после этого несколько дней уходит на публикацию ЕС этого документа.

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"С момента публикации через 20 дней, необходимых, чтобы привести в соответствие все пограничные регламенты, с этого момента Украина официально получит статус страны, граждане которой могут пересекать границы ЕС, точнее Шенгенской зоны, без виз", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Затем законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.