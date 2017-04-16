Порошенко поздравил украинцев с Пасхой (видео)
06:46, 16 апреля 2017Политика
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В поздравлении президент упомянул защитников Украины.
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Желаю всем душевного тепла, здоровья, счастья и твердой веры в Бога и веры в то, что в Украине воцарятся мир и благополучие", - говорится в его сообщении.
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"Отмечая победу жизни над смертью, не забудем вспомнить всех героев, которые полегли за Украину. И особенно прошу Божьей милости для каждого, кто и сегодня защищает Украину", - написал Порошенко.
Сегодня, 16 апреля, православные христиане и греко-католики отмечают главный праздник церковного года – Воскресение Христово.
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