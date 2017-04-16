В Госдуме готовы предоставить российское гражданство четырем беглым экс-беркутовцам (видео)

В Госдуме допустили предоставление гражданства экс-беркутовцам, сбежавшим в Россию. Однако для этого сами они должны выразить готовность отказаться от украинского паспорта.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает Говорит Москва.

При этом он отметил, что бывшие бойцы "Беркута" не могут быть признаны в России политическими эмигрантами: "Они в чистом виде являются политическим эмигрантам, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы. А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок".

Читайте такжеАдвокат семей Небесной сотни рассказал, почему "беркутовцу" Садовнику позволили сбежать

Затулин подчеркнул, что внес в Госдуму законопроект об отмене этой нормы. Однако пока документ в нижней палате парламента РФ пока не обсуждался.

Ранее стало известно, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.

Из всей четверки только у Виталия Гончаренко была мера пресечения -Апелляционный суд Киева отпустил его из-под ареста под личное обязательство, он должен являться в суд по первому требованию.