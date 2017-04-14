Президенты стран ЕврАзЭС согласились предоставить Молдове статус наблюдателя

Президенты стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и РФ) согласились предоставить Молдове статус наблюдателя в ЕврАзЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

«Мы рассматривали в узком кругу обращение Республики Молдова о предоставлении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. И высший Евразийский экономический союз в узком кругу принял решение: приветствовать и поддержать намерение Республики Молдова о получении статуса государства-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе», - сказал Атамбаев.

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На заседании присутствуют президенты РФ, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян и Алмазбек Атамбаев. Также в заседании участвует президент Молдовы Игорь Додон.

Как сообщал УНИАН, Додон 17 января заявил, что по итогам переговоров с Путиным выразил желание аннулировать Соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом и стать наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

13 ноября 2016 года в Молдове прошел второй тур президентских выборов, в котором победил лидер Партии социалистов Додон. За него проголосовали 52,27% избирателей. Его оппонент - кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду - набрала 47,73% голосов.