Президент Молдовы в Москве заявил о желании аннулировать Соглашение об ассоциации с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Москве.

«Мы понимаем, что есть Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения, и я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало. Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский Союз тоже упал, то есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения», - сказал Додон.

«И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция - и я поддержу эту позицию - парламентского большинства, то есть Партии социалистов, я надеюсь, что они получат парламентское большинство, что это соглашение будет аннулировано», - заявил президент Молдовы.

Он также сообщил, что посетит Брюссель в начале февраля для встречи с партнерами из Европейского Союза.

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«Я в начале февраля буду в Брюсселе. Конечно, будем об этом говорить и с нашими партнерами из Европейского Союза. Будем приводить цифры. Прошло два года - результатов ни в экономике, ни в других секторах пока нет. Давайте будем решать, что делать дальше», - сказал он.

Кроме того, Додон заявил, что Молдова намерена стать наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.

«Я попросил Владимира Владимировича рассмотреть возможность, чтобы Молдова стала наблюдателем в Евразийской экономической комиссии в ЕврАзЭС. Я думаю, это хороший шаг, чтобы посмотреть, что нужно делать», - сказал Додон.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, в котором победил лидер Партии социалистов Додон. За него проголосовали 52,27% избирателей. Его оппонент - кандидат от партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала 47,73% голосов.