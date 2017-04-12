Порошенко полетел в Луганскую область

Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

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«Президент прибыл в Харьков, откуда улетаем к военным на Луганщину», - заявил он.

Президент прибыл в Харьков, откуда улетаем к военным на Луганщину. pic.twitter.com/tN7OZay9fI — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 12 апреля 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, Порошенко намерен рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос о возмжной конфискации донецкого угля, которое будет завозиться под видом российского.