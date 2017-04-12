Порошенко полетел в Луганскую область

13:10, 12 апреля 2017
Политика
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Сначала Порошенко прибыл в Харьков, откуда полетит в Луганскую область.

Сначала Пороешнко прибыл в Харьков / twitter.com/STsegolko?lang=ru

Президент Украины Петр Порошенко отправился с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

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«Президент прибыл в Харьков, откуда улетаем к военным на Луганщину», - заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, Порошенко намерен рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос о возмжной конфискации донецкого угля, которое будет завозиться под видом российского.

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Теги: #Порошенко#Луганская область