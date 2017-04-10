Иск Украины против России: в суде ООН рассказали, когда вынесут решение

Международный суд ООН в Гааге вынесет решение по иску Украины к России 19 апреля. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба суда.

В заявлении говорится, что голова суда Ронни Абрахам прочитает решение на публичном заседании, которое состоится в 15:00 во Дворце мира (официальной резиденции Международного суда в Гааге.

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Как сообщал УНИАН ранее, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляла, что решение по применению временных мер в деле «Украина против РФ» ожидается до конца апреля.

«Для нас будет важным сам факт принятия судом решения по применению этих временных мер для защиты украинских граждан», - подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что главная цель иска Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации является защита жизни и прав украинских граждан.