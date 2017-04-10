В коалиции не видят необходимости менять правительство — Ирина Луценко

Представитель президента Украины в парламенте, депутат от “Блока Петра Порошенко” Ирина Луценко отмечает, что в коалиции не видят необходимости менять правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга, отвечая на вопрос относительно информации о том, что на этой неделе отчет правительства в парламенте не состоится.

Луценко отметила, что на сегодняшний день в комитетах парламента идет работа по отчету правительства.

“Каждый министр, который фактически работает с профильным комитетом, проходит отчетности предыдущее в каждом комитете”, - сказала депутат.

Она высказала мнение, что когда комитеты определятся относительно каждого профильного министерства, тогда “будет сформировано общее мнение по Кабинету министров в целом: устраивает ли его работа, по каким направлениям, какие министерства пробуксовывают, министерства показали опережение в своей работе”.

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“Я думаю, когда будет сделана такая в комитетах комплексная оценка, - после того как парламент определится, что делать с правительством”, - сказала Луценко.

В то же время, по ее словам, “у коалиции нет голосов и нет необходимости менять правительство”.

“Мы считаем, что правительство Гройсмана справилось. С отдельными моментами какие-то министерства работают лучше, какие-то министерства, возможно, немножко отстают. Но нет голосов. И мы считаем, что нет основания признать работу правительства Гройсмана неудовлетворительной, и так далее”, - отметила депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 апреля, председатель фракции БПП Артур Герасимов проинформировал, что по имеющейся у него информации, на этой неделе отчета правительства в Верховной Раде не будет.

В феврале Кабинет министров Украины одобрил отчет по итогам деятельности в 2016 году и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

6 апреля председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что на следующий день парламент обсудит с правительством вопрос отчета о результатах деятельности в 2016 году.

7 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сейчас нет реальных оснований внутри парламента говорить об отставке правительства. "Мы абсолютно честно 15 февраля, как это предусматривал закон, подали отчет о деятельности правительства в 2016 году в украинский парламент... Что касается голосования, то никакого специального голосования не требуется. Верховная Рада может принять к сведению наш отчет, может не принимать. Если Верховная Рада признала бы этот отчет неудовлетворительным, тогда можно было бы поднять вопрос об ответственности Кабмина. Такая ответственность может наступить в любой момент, когда 150 народных депутатов могут собрать подписи и поставить вопрос об отставке правительства. Это абсолютно демократический механизм. Но я считаю, что сегодня реальных оснований внутри парламента говорить о том, что надо в отставку отправить правительство – такой дискуссии в парламенте я не слышал", - сказал Гройсман.

Он также отметил, что программа правительства, которая была утверждена в 2016 году, утверждается на весь период деятельности Кабмина. "Никакого подтверждения полномочий правительству не нужно", - сказал Гройсман.