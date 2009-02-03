Сомалийские пираты освободили сухогруз, на котором было 8 украинцев

В ночь на 3 февраля сомалийские пираты освободили сухогрузное судно „Bosphorus Prodigy”, в состав экипажа которого входят восемь граждан Украины и трое граждан Турции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные Генерального консульства Украины в Стамбуле.

По информации представителей компании „Isko Marine Shipping”, в данное время судно следует в ближайший порт.

Как сообщал УНИАН, судно "Bosphorus Prodigy" без груза следовало из Объединенных Арабских Эмиратов в Красное море. Во время прохождения Аденского залива 16 декабря 2008 года судно было захвачено 7 вооруженными пиратами.

В состав членов экипажа входят 8 граждан Украины и трое граждан Турции.