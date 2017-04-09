"Путин должен сидеть в тюрьме": мнение россиян на "антикризисном митинге" в Москве (видео)

В Москве прошел «Антикризисный митинг №1». Акция была согласована с местными властями, проводилась внутри специально созданного периметра «безопасности». Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Официальными лозунгами стали требования: «Отставка правительства, расследование фактов коррупции среди высших должностных лиц, поддержка задержанных на акции 26 марта».

Людей было немного, однако они поделились мнением, связывают ли в среде недовольных политикой президента РФ Владимира Путина экономическое положение России сегодня с захватом украинского Крыма три года назад.

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В частности, присутствующие заявляли, что "из Донбасса следует вывести войска, а Крым необходимо вернуть Украине". В то же время собравшиеся отмечали, что "об этом думают многие, но не все говорят".

" Референдум был проведен незаконно", - добавила одна из активистов.

Кроме того корреспондент сообщает, что во время интервью рядом всегда находился "человек в штатском, который делал "резервную копию" беседы с активистами на свой телефон".

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Россия может расширить военную агрессию против Украины.