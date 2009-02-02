Тимошенко обязала НКРЭ привязать цену на газ к доллару

Кабинет Министров Украины своим постановлением обязал Национальную комиссию регулирования электроэнергетики (НКРЭ) в случае изменения среднемесячного курса гривни к доллару делать перерасчет цен на газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, а также для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Соответствующее постановление Кабмина (№36 от 28 января т.г.), которым Кабмин внес изменения в свое постановление №605 от 29 апреля 2006 г., опубликовано на сайте Верховной Рады.

В частности, Кабмин установил, что предельные уровни цен на природный газ, которые устанавливаются Национальной комиссией регулирования электроэнергетики для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, а также для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, подлежат коррекции в следующем месяце реализации природного газа НАК "Нафтогаз Украины" таким потребителям в случае изменения среднемесячного курса гривни к доллару США, установленного Национальным банком Украины в месяце реализации природного газа, к официальному курсу гривни к доллару США, установленному Национальным банком Украины по состоянию на 1 января в 2009 г., по формуле

Цс = Цб х (Ксм/Коф)

где Цс – откорректированный НКРЭ предельный уровень цены на природный газ в следующем месяце реализации природного газа для соответствующей категории потребителей;

Цб – базовый предельный уровень цены на природный газ, установленный НКРЭ для соответствующей категории потребителей, с учетом официального курса гривни к доллару США, установленного Национальным банком Украины по состоянию на 1 января 2009 года;

Ксм – среднемесячный курс гривни к доллару США, установленный Национальным банком Украины в месяце реализации природного газа;

Коф – официальный курс гривни к доллару США, установленный Национальным банком Украины по состоянию на 1 января 2009 года.