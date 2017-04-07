Порошенко в разговоре с Пенсом выразил поддержку действиям США против режима Асада
Вице-Президент США Пенс подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-Президентом США Майком Пенсом.
Как сообщает пресс-служба администрации президента Украины, Петр Порошенко проинформировал Вице-Президента США относительно ухудшения ситуации безопасности на Донбассе, в частности о нарушении Россией режима прекращения огня.
Вице-Президент Пенс подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.
Читайте такжеПенс: Россия должна выполнить обязательства по уничтожению запасов химоружия в Сирии
«Петр Порошенко также выразил поддержку действиям Соединенных Штатов для предотвращения дальнейшим военным преступлениям режима Башара Асада против мирного населения в Сирии. Со своей стороны Майк Пенс поблагодарил Украину за солидарность с США после газовой атаки в Идлибе», – говорится в сообщении.
Собеседники также согласовали графики двусторонних контактов на высшем уровне.