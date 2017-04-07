Порошенко в разговоре с Пенсом выразил поддержку действиям США против режима Асада

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-Президентом США Майком Пенсом.

Как сообщает пресс-служба администрации президента Украины, Петр Порошенко проинформировал Вице-Президента США относительно ухудшения ситуации безопасности на Донбассе, в частности о нарушении Россией режима прекращения огня.

Вице-Президент Пенс подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

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«Петр Порошенко также выразил поддержку действиям Соединенных Штатов для предотвращения дальнейшим военным преступлениям режима Башара Асада против мирного населения в Сирии. Со своей стороны Майк Пенс поблагодарил Украину за солидарность с США после газовой атаки в Идлибе», – говорится в сообщении.

Собеседники также согласовали графики двусторонних контактов на высшем уровне.