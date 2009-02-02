Делегация УЕФА вынесет приговор одному украинскому городу

Сегодня, 2 февраля, начался четырехдневный визит официальной делегации Европейского футбольного союза под руководством генерального секретаря УЕФА Дэвида ТЕЙЛОРА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, инспекционная группа, в которую также входят директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор УЕФА Филипп МАРГРАФФ, председатель спонсорского комитета и развития соревнований Алан РИДЛИ и руководитель подразделения Евро-2012 по вопросам организации мероприятий Лукас АХЕРМАН, посетит пять украинских городов - Киев, Харьков, Днепропетровск, Одессу и Львов.

Делегацию в украинском турне будут сопровождать, в частности, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК и президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

В первый день визита инспекторы УЕФА ознакомятся с ходом подготовки к континентальному финалу в Киеве. Так, они посетят аэропорт «Борисполь», НСК «Олимпийский», центральный железнодорожный вокзал и осмотрят Майдан Незалежности и Крещатик, где планируется размещение официальной фан-зоны УЕФА. Кроме этого, для экспертов запланирован ряд встреч, в том числе с мэром Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, министром по делам семьи, молодежи и спорта Юрием ПАВЛЕНКО, а также представителями основных столичных объектов инфраструктуры Евро-2012.

Вечером совместная делегация УЕФА, Кабмина и ФФУ вылетит в Харьков, где на следующий день ей предложат осмотреть центральную часть города, стадион «Металлист», южный железнодорожный вокзал и аэропорт. Кроме этого, планируются встречи с руководителями города и области - Михаилом ДОБКИНЫМ и Арсеном АВАКОВЫМ, а также президентом ФК «Металлист» и одним из главных частных инвесторов подготовки к Евро-2012 Александром ЯРОСЛАВСКИМ.

Во вторник, 3 февраля, официальная делегация посетит еще один город Евро-2012 - Днепропетровск. Кроме традиционных визитов в аэропорт, на стадион и железнодорожный вокзал, инспекторы посетят гостинично-развлекательный комплекс «Бартоломео», две фан-зоны (возле «Днепр-Арены» и фестивального причала) и VIP-зону для УЕФА. Запланированы и встречи с мэром Иваном КУЛИЧЕНКО и председателем облгосадминистрации Виктором БОНДАРЕМ.

В тот же день инспекционная группа отправится в Одессу, где вечером осмотрит центр города, а на следующий день - посетит стадион в парке имени Тараса Шевченко и Куликово поле, где планируется размещение фан-зоны. Кроме того, в планах гостей встреча с городским председателем Эдуардом ГУРВИЦЕМ и губернатором Николаем СЕРДЮКОМ, а также ознакомление с презентацией железнодорожного вокзала, концепцией реконструкции аэропорта и вылет во Львов.

В столице Галичины делегация УЕФА во главе с Д.ТЕЙЛОРОМ традиционно ознакомится с ходом реконструкции аэропорта, работой железнодорожного вокзала, строительством стадиона и встретится с руководителями региона - мэром Андреем САДОВЫМ и председателем облгосадминистрации Николаем КМИТЕМ. Кроме того, гостей ожидает насыщенная культурная программа. В частности, осмотр многочисленных львовских памятников архитектуры и посещение Оперного театра.

В четверг, 5 февраля, делегация УЕФА вылетит в Краков.

Как отмечают в ФФУ, этот визит является одним из важных этапов проверки подготовки Украины к Евро-2012, в результате которой уже в мае этого года будут окончательно определены максимум четыре украинских города, которые будут принимать матчи турнира.