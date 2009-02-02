Состоится всеукраинская акция Народного протеста «Достали!»

Движение Народный протест «Достали!» 4 февраля с 12.00 до 15.00 проведет всеукраинскую акцию протеста, цель которой - предупредить власть об ответственности за бездействие в период кризиса, а также об ухудшении ситуации в стране.

Участники Народного протеста «Достали!» призывают всех, кто не доволен безответственными действиями власти и игнорированием интересов народа, сигналить 4 февраля с 12.00 до 15.00 у зданий Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Секретариата Президента и у зданий местных органов власти в других городах Украины.

Организаторы Народного протеста обещают передать чиновникам предупреждение о начале контроля над действиями политиков и о возможном привлечении их к ответственности за действия или бездействие, приносящие вред Украине.

У зданий Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и Секретариата президента будут выставлены Народные трибуны со звукоусиливающей аппаратурой. Все желающие получат возможность высказать власти правду о ситуации в стране.

Начало работы Народных трибун в 12.00.

Первая остановка ведущей колонны в 12.15 у Кабинета министров Украины.

Подробнее о всеукраинской акции Народного протеста «Достали!» можно узнать сайте движения "Достали".

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (044) 287-37-64, (095) 200 0809.

Координатор по связям со СМИ – Андрей ЧЕРНЫХ, моб. 8 067 656 99 41, nas@dostali.kiev.ua.