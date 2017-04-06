Парубий: Украина очень рассчитывает на еще более тесное и активное сотрудничество с НАТО

Украина рассчитывает на более тесное сотрудничество с Организацией Североатлантического договора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместном брифинге с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он заметил, что президент ПА НАТО уже в четвертый раз находится с визитом в Украине. Спикер поблагодарил его за "большую приверженность к Украине".

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"Украина очень рассчитывает на еще более тесное и активное сотрудничество с НАТО. Потому что мы все убеждены в твердости решения саммита НАТО, что Украина будет членом НАТО", - сказал он.

Парубий напомнил, что следующее заседание ПА НАТО состоится в мае в Тбилиси (Грузия). "Я планирую прибыть на сессию Парламентской ассамблеи и предложить, и сегодня я предложил, инициативу отдельной резолюции о нарушении прав человека на оккупированных территориях, а также призвать к продлению и увеличению санкций (против России - УНИАН)", - отметил он.