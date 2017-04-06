"Yes!": Порошенко отреагировал на решение Европарламента о "безвизе" для Украины

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствуют решение Европарламента о предоставлении Украине безвизового режима.

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В частности, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter отметил, что президент поздравил украинцев с положительным решением Европарламента на Киевском форуме по безопасности.

«Поздравляю украинский народ с поддержкой Европарламентом безвиза для украинцев», - отметил президент.

Поздравляю украинский народ с поддержкой Европарламентом безвізу для украинцев! - Президент на Киевском безопасностном форуме — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 6 апреля 2017 г.

Гройсман в Twitter написал: «Замечательная новость для украинцев: 521 голос в Европарламенте «за» безвизовый режим с Украиной! Поздравляю, друзья!».

Замечательная новость для украинцев: 521 голос в Европарламенте ЗА безвизовый режим с Украиной!



Приветствую, друзья! pic.twitter.com/UHHYFonYzb — Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 6, 2017

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 апреля, Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Дальше текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

Порошенко выразил уверенность, что Совет ЕС утвердит решение о предоставлении Украине безвизового режима через несколько недель.