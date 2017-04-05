Порошенко ждет от антикоррупционных органов лучших результатов

Президент Украины Петр Порошенко считает успешными новосозданные антикоррупционные органы, но ждет от них лучших результатов работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Люкке Расмуссеном в Копенгагене.

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«За 2,5 года мы создали признанную эффективную антикоррупционную инфраструктуру... Мы существенно увеличили количество людей, которые сейчас привлечены к ответственности. Такого в моей стране не происходило раньше», - подчеркнул Порошенко.

При этом он отметил независимость работы Национального антикоррупционного бюро Украины. «Мы начали работу НАПК и начали трудный политический процесс электронной декларации, когда все государственные служащие должны декларировать открыто все свои активы. Такого еще не было», - добавил президент.

«Мы сейчас заканчиваем создание абсолютно нового Верховного суда... Я думаю, что вся инфраструктура, все пути по обузданию коррупции являются достаточно успешными. Доволен ли я результатами? Конечно, я желаю больших и лучших результатов», - отметил Порошенко.