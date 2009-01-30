В ПР Кужель рассказали, что нельзя быть чуть-чуть беременной

В Партии регионов намерены исключить из своих рядов Александру Кужель, недавно назначенную главой Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству. Это решение вызвано тем, что госпожа Кужель публично выразила поддержку премьер-министру Юлии Тимошенко. Об этом пишет Коммерсант-Украина.

– Если партии не нужны профессионалы, пусть исключают, – заявила Кужель, добавив, что "они (Партия регионов) уже обошлись подобным образом с Богатыревой, и теперь можно ожидать чего угодно". Как известно, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Раиса Богатырева была исключена из ПР за публичную критику лидера партии Виктора Януковича, осудив его призыв к украинским властям признать независимость Южной Осетии и Абхазии .

Госпожа Кужель также сообщила, что в течение всего прошлого года, "когда была без работы", неоднократно обращалась к руководству ПР с предложением использовать ее профессиональный потенциал для подготовки и написания программ антикризисных действий.

– Я просто не была никому нужна,– отметила она, добавив, что на нынешней должности получила от премьер-министра Юлии Тимошенко "полный карт-бланш на все необходимые действия".– А не так, как в предыдущих правительствах и в Партии регионов – когда половина людей боролась со мной и всячески мешала работать.

– Все она врет! – эмоционально заявил Ъ заместитель главы Партии регионов Владимир Рыбак, отвечая на вопрос о том, почему Александра Кужель на протяжении года не привлекалась к партийной работе.– Я лично, к примеру, привлекал ее к разработке законов по преодолению кризиса в строительной сфере, она участвовала в заседаниях комитетов, рабочих групп.

Господин Рыбак также заверил, что ПР обязательно пригласит госпожу Кужель на рассмотрение вопроса об исключении ее из партии, которое состоится в начале февраля. "Сделаем все как положено,– сказал он.– А вообще, находясь в оппозиции, нельзя быть `чуть-чуть беременным` и быть представленным во власти. Такого не бывает".