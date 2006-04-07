Канцлер Германии обсудила с президентом Польши ситуацию в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила в пятницу с президентом Польши Лехом Качиньским ситуацию после выборов на Украине и в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении ведомства печати и информации федерального правительства.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель имела сегодня обстоятельную телефонную беседу с польским президентом Лехом Качиньским. Собеседники обменялись своими мнениями по поводу ситуации в Белоруссии после президентских выборов и перспектив после парламентских выборов на Украине", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, Качиньский подтвердил, по данным ведомства печати и информации, обещание Польши "внести ощутимый вклад в случае возможной миссии Евросоюза по наблюдению за выборами в Конго".

Ранее в этот же день Меркель беседовала о ситуации после выборов в Белоруссии с лидером белорусской оппозиции Александром Милинкевичем. Как заявил после этого Милинкевич журналистам, один уже факт встречи с ним федерального канцлера Германии "демонстрирует, насколько открыто Германия поддерживает демократическое развитие в Белоруссии".

РИА "Новости"