Кличко в своей декларации указал 9 дорогих велосипедов

Киевский городской голова Виталий Кличко подал свою электронную декларацию за 2016 год, передает ТСН.

У мэра есть квартира в Киеве на почти 252 кв. м. На жену Наталью Егорову записан дом на 785,5 кв. м и 25 соток земли.

Два автомобиля в семье записаны на жену мэра - Toyota Sequoia 2014 года выпуска и Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска.

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Виталий Кличко отметил, что у него есть прицеп-платформа Ironhorse Widebody 2013 года выпуска, мотоцикл Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска и девять дорогих велосипедов торговых марок Scott, Coratec и Cannondale. Два из этих велосипедов он купил в прошлом году по 135 тыс. грн каждый.

Зарплата мэра за год составила 147 тыс. 920 грн, то есть он получал в среднем по 12,3 тыс. грн ежемесячно.

Среди других доходов - 518 грн процентов от депозита в "Укрсиббанке", 4770 грн процентов от депозита в "Банке Кредит Днепр", 1 млн 660 тыс. грн - роялти. Также получил подарок от Национального олимпийского комитета Украины в неденежной форме, который оценил в 200 грн. О доходах жены - ни одной цифры.

В "Укрсиббанке" на депозите у Кличко лежат 1014 евро, 5851 грн, 1265 долларов. У "Банка Кредит Днепр" на счетах - 121 доллар, 119 тыс. 578 грн. Наличными мэр держит 30,1 тыс. долларов и 42 тыс. евро.

Виталий Кличко кому-то одолжил 8 млн 515 тыс. евро и 741,5 тыс. долларов.

В прошлом году на авиаперелеты потратил 542 тыс. грн. А еще разместил в лондонском журнале платную статью за 588 тыс. 675 грн (в эквиваленте).

Вместе с братом Владимиром оба по 50% владеют торговой маркой "КличкО" на русском, английском и немецком языках.