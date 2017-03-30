МИД Польши: диппредставительства в Украине не будут работать, пока не обеспечат их надежную безопасность

Польские дипломатические учреждения в Украине будут закрыты до обеспечения их эффективной охраны украинской стороной.

Об этом сообщается на сайте Посольства Польши в Украине со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел этой страны от 29 марта.

Как напомнили в ведомстве, в связи с обстрелом Генерального консульства Польши в Луцке МИД этой страны вызвал посла Украины в Польше Андрея Дещицу. Представителя Украины в Польше принял государственный секретарь в МИД Ян Дзедзичак.

"В ходе разговора Дзедзичак выразил глубокую обеспокоенность и возмущение фактом обстрела Генерального консульства Польши в Луцке. Он настойчиво потребовал, чтобы украинская сторона предприняла решительные и немедленные действия с целью выявления и наказания исполнителей, а также обеспечила эффективную круглосуточную охрану польских дипломатически-консульских учреждений, аккредитованных на территории Украины", - говорится в сообщении.

"Польская сторона подчеркнула, что, в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских сношениях, государство, принимающее учреждение, обязано использовать все соответствующие средства для того, чтобы предотвратить какие-либо покушения на консульских работников, а также на места службы", - отметили в ведомстве.

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"Одновременно вице-министр Дзедзичак сообщил, что, пока вышеназванные ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения в Украине будут закрыты", - отметили в польском МИДе.

Отдельно сказано, что, несмотря на закрытие консульских учреждений, консулы Республики Польша будут оказывать необходимую помощь польским гражданам.

Сегодня Посольство Польши в Twitter подтвердило, что консульский отдел Посольства Польши в Киеве не работает. "Сообщаем, что с 29 марта 2017 года до отозвания Консульский отдел Посольства Польши в Киеве не принимает посетителей", - говорится в сообщении.

На сайте Генконсульства Польши в Харькове сказано: "Генеральное Консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что Консульство не работает и не будет принимать посетителей до соответствующего распоряжения".

На сайте Генконсульства в Одессе отмечается: "Сообщаем, что 30 марта 2017 года Генеральное консульство Польши в Одессе не работает. С консульскими вопросами будут приниматься только граждане Польши".

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Такие же сообщения размещены на сайтах Генконсульства в Виннице и в Луцке.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. Открыто уголовное производство по статье «теракт».

После обстрела здания Генконсульства Министерство внутренних дел Украины во исполнение поручения президента усилило охрану иностранных дипломатических представительств с целью предотвращения возможных провокаций.