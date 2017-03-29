В Луцке полиция сообщила о повреждениях помещений российских банков и банкоматов

В Луцке полиция расследует факты умышленного повреждения неизвестными помещений банков и банкоматов.

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Как сообщила УНИАН старший инспектор сектора коммуникации Главного управления Нацполиции в Волынской области Анна Павловская, сегодня, 29 марта, в 4.00 в полицию поступила информация о том, что неизвестный разбил окно в помещении отделения банка на проспекте Воли.

Также через 15 минут поступила информация о повреждении 4-х окон другого банка, также расположенного на проспекте Воли.

Из банковских учреждений ничего не пропало. Ущерб устанавливается.

Кроме того, по словам Павловской, полиция сегодня зафиксировала еще три случая повреждения имущества банковских учреждений. Около 5.00 на улице Степана Бандеры неизвестный повредил экран банкомата, встроенного в помещение отделения банка. А в 13.20 неизвестные облили красной краской два банкомата на улице Свободы. Сумма ущерба устанавливается.

Начальник ГУ Нацполиции в Волынской области Петр Шпига отметил, что речь идет об отделении российских банков «Сбербанк», «Проминвестбанк» и «Альфа-банк».

Сейчас открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступлений. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.