Правоохранители заявили о "российском следе" в акции с перекрытием трассы на Львовщине

Правоохранители установили участников и организаторов провокационной акции с перекрытием трассы на украинско-польской границе Львовской области, проведенной сегодня утром возле села Гряда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время совместного брифинга с председателем Львовской ОГА Олегом Синюткой и начальником СБУ во Львовской области Виктором Андрейчуком начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Валерий Середа.

Однако, Середа отказался назвать их, ссылаясь на то, что в настоящее время проводятся следственные действия с целью установления всех причастных к организации провокации, подчеркнув, что «поляков там не было».

По словам главы полиции, в акции участвовала молодежь из Львовщины, среди которых даже были школьники в возрасте 13-14 лет.

«Поляков там не было. Среди участников акции были наши «клиенты», которые склонны к употреблению наркотических веществ, а также дети 13-14 лет, львовские школьники. Сейчас мы устанавливаем все личности участников. Думаю, будут приняты соответствующие меры в отношении руководства учебных заведений – почему дети были не на учебе, а среди поля. Задачей тех, кто стоит за акцией, было сделать «картинку для СМИ», чтобы влиять на психологию людей в России, Беларуси, Молдове и Польше», – заметил Середа.

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Он также отметил, что по данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

В свою очередь начальник управления СБУ во Львовской области Виктор Андрейчук отметил, что нынешние события на Львовщине правоохранители связывают с событиями в Луцке, где ночью расстреляли Генконсульство Польши.

«Имеем параллель: ночью был выстрел в Луцке, одновременно предпринята попытка сделать пропагандистское событие на Львовщине», – сказал Андрейчук.

По его словам, за сегодняшней акцией «стоят российские спецслужбы».

О «российском следе» этой провокации также сказал во время брифинга председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

«Сегодня мы стали свидетелями провокационных действий со стороны спецслужб страны-агрессора, чтобы расшатать и дестабилизировать экономико-политическую ситуацию на территории Западной Украины. Но благодаря слаженным действиям украинских спецслужб и правоохранителей, мы смогли не только локализовать это событие, но и выявить заказчиков и организаторов», - заявил Синютка.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала и доставила в Жовковское отделение полиции для установления личности 80 человек, которые сегодня утром принимали участие в акции перекрытия движения транспорта вблизи украинско-польской границы. На трассе около 200 человек с плакатами на украинском и польском языке, в частности, провокационными, перекрывали движение транспорта и жгли шины на автодороге.