В Украине усилят охрану мест исторической памяти

Президент Украины Петр Порошенко из-за обстрела Генконсульства Польши в Луцке поручил усилить охрану мест исторической памяти в Украине.

Об этом Порошенко заявил во время телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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Порошенко осудил грубое и циничное нападение на Генеральное консульство Республики Польша в Луцке.

"Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения подобных провокаций в будущем", - подчеркнул президент.

«Глава Украинского государства проинформировал, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

Открыто уголовное производство по статье «теракт».

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.