Команда Резниченко отчиталась за два года работы в ДнепрОГА

27 марта команда губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко отчиталась за 2 года своей работы, сообщает издание «Днепроград».

Согласно данным, приведенным в ходе отчета, за два года были отремонтированы дороги общей площадью 5 млн кв. м, реконструированы 350 объектов, в том числе медицинских учреждений и детских садов. В прошлом году Днепропетровская область стала единственной из областей Украины, которая открыла два новых дошкольных учреждения - в Слобожанске, и на Левобережном-3. В детских садах появилось 2673 свободные места.

Из областного бюджета были выделены средства на установку 41 водопровода в самых отдаленных районах области, это означает: около 300 тысяч жителей Днепропетровщины отныне обеспечены водоснабжением.

Как было отмечено в ходе отчета, за время работы команды губернатора Резниченко социальным жильем были обеспечены около 30 семей. В поселке Покровском построен жилой дом, строительство которого было заморожено последние 20 лет.

Кроме того, был проведен ремонт в 50 областных школах, закуплено 67 школьных автобусов, отремонтировано 89 больниц и создано 13 амбулаторий, завезено на территорию области 150 единиц медицинского оборудования на сумму280 млн. грн.

Три котельные в области перешли на альтернативное отопление - в Марганце, Покрове, Никополе. Построено 28 котельных для школ, детсадов и больниц. Закуплено 66 единиц коммунальной техники.

Произошли существенные изменения и в сфере рыбного хозяйства - в реку Днепр запущена 1 тонна мальков.

По данным представителей команды Резниченко, Днепропетровская область - первой приняла стратегию ТБО - распределения мусора на категории. Проект запущен на четырех пилотных территориях. Также на Днепропетровщине планируется построить ТЭЦ, которая будет перерабатывать мусор. Сейчас подыскивается территория для строительства, инвестора уже найдено.

Кроме того, в Павлоградском индустриальном парке будет построено три завода по переработке метанола, синтегаза и электроэнергии. На проект выделено 17 млн гривен и более250 га земли.

Также начал работу Детский клуб молодого лидера, где дети могут пообщаться с представителями бизнеса.

В отчете также речь шла о таких достижениях команды губернатора Резниченко, как создание системы ProZorro, первого в Украине сельского ЦНАП, Аллеи памяти возле ОГА, ИТ-коворкинг-центра на базе НГУ, а также о запуске конкурса стартапов.

Как сообщалось, в своем интервью «Главком» Валентин Резниченко отметил, что целый ряд социальных, экономических и организационных инициатив, которые были реализованы в Днепропетровской области за последнее время, осуществлены благодаря деятельности команды президента Петра Порошенко, которую он представляет на должности глава ОГА.

«Это не команда Резниченко, а команда Президента, поскольку он отвечает за институт губернаторства, а мы продвигаем его инициативы. Я часто слышу, что у Петра Порошенко небольшая скамейка запасных. Но его команда сильная и работает, знаю это по себе, потому что я и мои соратники - ее часть», - отметил глава Днепропетровской облгосадминистрации.