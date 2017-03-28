Ляшко возжелал от Луценко персонального допроса
11:20, 28 марта 2017Политика
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Олег Ляшко идет на допрос в Генпрокуратуру.
Ляшко требует, чтобы его допрашивал лично Луценко / УНИАН
Во время допроса в Генпрокуратуре глава Радикальной партии собирается "убедиться" в профессионализме Юрия Луценко, поэтому требует персонального допроса. С таким заявлением Олег Ляшко выступил в своем Facebook.
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"Еду в Генпрокуратуру на допрос. Буду требовать, чтобы меня допрашивал лично Луценко. Хочу убедиться в его квалификации, потом вам расскажу", - заявил Ляшко.
О вызове на допрос в ГПУ Ляшко написал в соцсети "Фейсбук" в начале марта. Тогда, по его словам, в прокуратуру приглашали и нардепов Андрея Лозового, Андрея Левуса и Андрея Билецкого. Фото повестки он обнародовал у себя на странице.
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