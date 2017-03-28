После массовых задержаний в РФ немецкие политики заговорили о возможном бойкоте ЧМ-2018

После массовых задержаний участников антикоррупционных протестов в Москве с применением насилия полицией немецкие политики возобновили дискуссии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года.

Как пишет Deutsche Welle, с тех пор, как в декабре 2008 года Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решила провести мировое первенство в РФ, ситуация, в которой находится гражданское общество в этой стране, резко ухудшилась, заявил во вторник, 28 марта, уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Ґернот Эрлер (Gernot Erler). В то же время он напомнил, что пересмотр решения о проведении первенства мира в России находится в "исключительной компетенции ФИФА".

Заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Фукс (Michael Fuchs), в свою очередь, отметил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить любые чемпионаты мира. По мнению политика, неблагоприятная ситуация с правами человека и безопасностью приведет к тому, что много футбольных болельщиков и так воздержатся от поездки в Россию на ЧМ-2018.

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Бойкот международных спортивных соревнований должен быть "редким исключительным случаем", однако Россия уже не первый год движется в опасном направлении, нарушая международное право и права человека, что "абсолютно неприемлемо", подчеркнул Михаэль Фукс.

Как сообщал УНИАН, 26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. По данным СМИ, митинги и пикеты прошли в 82 городах РФ. По неофициальным данным, на акцию в Москве вышли до 30 тыс. человек, по данным полиции - 8 тыс., в Санкт-Петербурге - от 5 до 10 тыс.

Протесты были связаны с публикацией расследования Фонда борьбы с коррупцией о незадекларованной недвижимости руководителя правительства Дмитрия Медведева.

В Москве, по официальным данным, на акции против коррупции было задержано более 500 человек. Правозащитники утверждают, что задержанных больше тысячи.